Kommentar Was bleibt von der Demonstration gegen Rechtsextremismus – Beobachtungen zur Kundgebung in Krefeld

Während der Demonstration gegen Rechtsradikalismus und immer wieder auch gegen die AfD in Krefeld ergab sich die Debatte, wie nachhaltig eine solche Kundgebung ist, sprich: Lassen sich AfD-Wähler von den Demonstrationen von Millionen Menschen in ganz Deutschland und nun auch in Krefeld mit mehr als 12.000 Teilnehmern beeindrucken? In der Runde, in der ich debattierte, herrschte eher Skepsis. Der Kern der AfD-Anhänger sei für rationale Argumentationen kaum erreichbar. Frustration bei den Diskutanten: In vielen Analysen kann man lesen, dass die AfD-Politik eine Wohlstandsvernichtungspolitik ist. Beschneidung des Sozialstaates, Austritt aus der EU, Annäherung an Russland: Exportriese Deutschland wäre international isoliert, ganze Branchen wären ohne EU schlagartig pleite (wie die Landwirte), Sozialhilfeempfänger hätten weniger Geld in der Tasche – und außerhalb der EU würde die deutsche Wirtschaft Wohlstand verlieren, wie man es zurzeit in Großbritannien besichtigen kann. Dennoch wählen Leute AfD, gegen ihre eigenen Interessen.