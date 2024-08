Am Elfrather See Wildkaninchen-Junges in Not – was ist zu tun?

Krefeld · Ein nur wenige Tage altes Jungtier lag am Freitag unter einem Baum am Elfrather See. Was zuerst für ein Eichhörnchen gehalten wurde, entpuppte sich als Wildkaninchen-Baby. Doch was tun, wenn man ein solch hilfsbedürftiges Wesen entdeckt?

02.08.2024 , 16:00 Uhr

Das kleine Kaninchen ist noch nicht einmal als solches zu erkennen. Es wird nun aufgepäppelt. Foto: mark Mocnik/MARK MOCNIK bildkreis.de

Plötzlich ist der Jagdhund verschwunden. Am Ende der langen Leine steht er an einem Baum und bellt. Alles Locken hilft nichts, der Hund hat etwas entdeckt, was er unbedingt zeigen möchte. Und tatsächlich hat er ein Tierbaby gefunden, das noch nackt und blind am Fuß eines Baumes liegt. Vor dem dicken Stamm ist das Jungtier, dessen Haut verschiedene Rot-Blau-Töne aufweist, kaum zu sehen. Es bewegt seine winzigen Vorderfüße, sein Brustkorb hebt und senkt sich sacht. Der Betrachter steht ratlos vor dem Jungtier in Not, das er aufgrund des Standortes für ein Eichhörnchen hält, das aus dem Nest gefallen ist. Was tun? Ein Anruf beim Krefelder Tierheim hilft weiter. Dort erfährt der Finder, dass Eichhörnchen-Mütter ihre Jungen zurück ins Nest holen, sollten sie mal heruntergefallen sein. Allerdings passiert das wohl erst, wenn die Tierchen etwas älter sind. Das Baby unter dem Baum kann sich noch gar nicht richtig bewegen. Es soll deshalb in ein Handtuch gewickelt ins Tierschutzzentrum am Flünnertzdyk gebracht werden. Der Dackel hat das Tierchen entdeckt und Hilfe geholt. Foto: mark Mocnik/MARK MOCNIK bildkreis.de Dort angekommen, wird aus dem vermeintlichen Eichhörnchen schnell ein Wildkaninchen – und das hätte eigentlich gar nicht mitgenommen werden dürfen, da es sich um ein Wildtier handelt. In diesem Fall ist der Jagdpächter oder die Polizei zu informieren. Generell ist es aber nicht ratsam, so die Experten, jedem verletzten oder zurückgelassenen Jungtier zu helfen. Schließlich dienen diese Tiere, so hart es auch klingt, anderen Tieren als Nahrungsquelle. In diesem Fall ist das noch sehr junge Wildkaninchen-Baby, das wahrscheinlich erst so wenige Tage alt ist, dass man noch die Stunden zählen könnte, aber nun mal im Tierheim, dessen hilfsbereite Tierpfleger telefonisch nach einer Lösung suchen. Und tatsächlich findet sich eine Expertin, die das Kaninchen-Baby aufnimmt. Nach einer weiteren Autofahrt ist das Kleine nun endlich in den richtigen Händen. Und seine Ziehmutter verspricht: „Ich werde mir alle Mühe geben und es aufpäppeln.“

(bk)