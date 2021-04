Kostenpflichtiger Inhalt: Aus den Krefelder Stadtteilen : Was tun gegen Raser in Traar?

An der Kreuzung Rather Straße/ Alte Kemmerhofstraße kommt es zu gefährlichen Situationen, da viele Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Foto: Lez

Krefeld Am Mittwoch tagte die Bezirksvertretung Ost in Bockum. Viele Rad- und Sicherheitsthemen standen auf der Tagesordnung. Dabei sind sich die Mitglieder einig: Die Verkehrssicherheit in Traar müsse verbessert werden.