Insolvenz der Signa-Gruppe Was Torsten Toeller die Benko-Pleite kostet

Krefeld · Torsten Toeller hat in seiner Unternehmerkarriere so gut wie keine Fehler gemacht. Den geschäftlichen Untergang des Österreichers Rene Benko wollte er nicht wahrhaben. Warnungen schlug er in den Wind und reagierte zu spät.

24.07.2024 , 07:00 Uhr

Fressnapf-Gründer und -Inhaber Torsten Toeller ist auch auf dem Immoblinmarkt unternehmerisch tätig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)