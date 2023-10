Der blaue Reiter und der große Provokateur Was München von Krefelder Künstlern hält

In der Pinakothek heißt es: „Das Ende des 20. Jahrhunderts“ könnte das Ende einer Welt bedeuten, die an der Schwelle zu einer neuen Zukunft steht. Aus 44 Steinen eines erloschenen Vulkans hat Beuys jeweils einen kegelförmigen Kern herauslösen und schleifen lassen, um ihn, eingebettet in Ton und Filz, wieder einzusetzen. Die Verbindung natürlicher und technisch hergestellter Formen machen die Installation zu einem ,Denkbild’, in dem die widersprüchlichen Kräfte des Menschen im Umgang mit der Umwelt und dem eigenen Laben zum Ausdruck kommen.“