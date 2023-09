Krefelder FestiWall Wälle gesperrt für Weltrekord – wie man hinkommt, wo man mit Rad und Auto parken kann

Anreise Die Stadt bittet alle Krefelder, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Fahrräder können mit an die lange Brunchtafel genommen werden. Außer dem bewachten Fahrradparkplatz gegenüber dem Behnisch Haus ist auch ein bewachter Fahrradparkplatz am Kaiser-Wilhelm-Museum geöffnet. Für Autofahrer stehen kostenfreie Parkmöglichkeiten am Sprödentalplatz bis 20 Uhr und an der Girmesgath 120 ohne zeitliche Einschränkung zur Verfügung. Von hier aus fahren öffentliche Verkehrsmittel die Wälle an.