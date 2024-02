Wir sind die Brandmauer Was man über die Demo in Krefeld wissen muss

Krefeld · Am Samstag, 3. Februar, wird man in Krefeld die wahrscheinlichst größte Demonstration erleben können, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Wir sagen, wie man mitmachen kann und wo die Demonstranten lang ziehen werden.

02.02.2024 , 16:15 Uhr

Wie hier in Köln werden auch in Krefeld am Samstag die Menschen gegen Rechtsradikalismus auf die Straße gehen. Foto: dpa/Federico Gambarini