Essen auf der Sprödentalkirmes Was man über das Essen auf der Kirmes wissen muss – was es kostet, was im Angebot ist

Macht sich der große Hunger bemerkbar, gibt es am Stand der „Ardennen Küche“ eine breite und vergleichsweise gesunde Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten. Darunter Champignons, Blumenkohl oder Kartoffeln. Ein Mix-Teller mit Champignons und frittiertem Blumenkohl kostet hier 10 Euro. „Die Produkte sind grundsätzlich alle vegan“, so die Betreiberin des Stands. „Bei den Saucen kann man sich aussuchen, ob vegan oder vegetarisch.“ Den Familienbetrieb „Loosen“ gibt es nun bereits seit 20 Jahren und läuft mittlerweile in der 8. Generation auf der Krefelder Sprödentalkirmes.