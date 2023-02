Arbeiten in der Region Was man im Gesundheitswesen werden kann

Das Gesundheitswesen ist in Krefeld und in der Region einer der am stärksten wachsenden Bereiche. Was nicht jedem bewusst ist: Die Ausdifferenzierung in Berufe oder Spezialisierungen mit eigenen Ausbildungseinheiten an einem modernen Krankenhaus ist enorm. Allein im Helios Klinikum in Krefeld sind 100 verschiedene Berufe und Spezialisierungen vertreten – sie zu erkunden lohnt sich für Auszubildende, denn die Gesundheitsbranche hält starke Arbeitgeber mit Zukunft bereit – und ständig Neuerungen.