Krefelder spielt in Apple-Serie an der Seite von Superstars Was Niewöhner zu seinen Nazi-Rollen sagt

Krefeld · Der Krefelder Erfolgsschauspieler Jannis Niewöhner verkörpert in der neuen Apple-Serie „The New Look“ einen SS-Brigadeführer mit Verstrickung in die Welt der Mode in Paris. Die Geschichte handelt von Christian Dior und Coco Chanel.

26.03.2024 , 06:45 Uhr

Die Schauspieler Ben Mendelsohn, John Malkovich und Zabou Breitman in der Serie zur Geschichte Christian Diors im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Apple