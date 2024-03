Streit in Krefeld um 750.000 Euro Tiefbauarbeiten für den Surfpark – was dahintersteckt

Die Stadt will im Haushalt 750.000 Euro im Zusammenhang mit dem Surfpark hinterlegen, obwohl es noch ungewiss ist, ob der Surfpark überhaupt gebaut wird. Darum hat es Streit in der Bezirksvertretung Ost gegeben (wir berichteten) – es gab Protest dagegen, dieses Geld in den Haushalt einzustellen. Wir wollten wissen, was genau mit dem Geld gemacht werden soll. Wir dokumentieren Fragen an die Stadt und die Antworten.