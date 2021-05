Corona-Regeln in Krefeld : Was hat geöffnet? Was ist erlaubt?

Welche Corona-Regeln aktuell für Krefeld gelten, zeigen wir in der großen Übersicht. Foto: dpa/Robert Michael

Krefeld In Krefeld liegt der Inzidenzwert am Donnerstag bei 93,7. Damit gelten für Krefeld die folgenden Regeln. Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserer Übersicht.

Sollte der Corona-Inzidenzwert in Krefeld konstant unter 100 bleiben, entfallen in der Seidenstadt ab nächster Woche Donnerstag, 0 Uhr, zahlreiche Einschränkungen. Dieses Datum bestätigt das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales auf Nachfrage unserer Redaktion. Doch was ist aktuell erlaubt? Eine Übersicht.

Gastronomie Die Gastronomie ist in Krefeld derzeit geschlossen, möglich sind Speisen und Getränke zum Mitnehmen oder aber die Nutzung eines Lieferservice. Bleibt die Inzidenz nun unter 100, könnte es in einigen Tagen weitere Lockerungen geben. Die „Notbremse“ wird dann außer Kraft gesetzt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt. Dann gelten am übernächsten Tag keine verschärften Regeln mehr. Danach dürfte die Gastronomie nach der Corona-Schutzverordnung den Außenbereich für Gäste öffnen. Voraussetzung für den Besuch ist ein negatives Testergebnis für Gäste und Bedienung.

Schulen/Kitas Ab Donnerstag, 20. Mai, arbeiten die Kita-Einrichtungen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Das bedeutet, alle Kinder können betreut werden, aber für jeweils zehn Wochenstunden weniger. Die Schulen gehen nach den Pfingstferien, also am Mittwoch, 26. Mai, wieder in den Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling.

Private Treffen im öffentlichen und im privaten Raum sind für Angehörige des eigenen Haushalts mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt, wobei diese Person aber von zu ihrem Haushalt gehörenden Kindern unter 14 Jahren begleitet werden kann. Einzelhandel und Baumärkte Ab Freitag, 21. Mai, ist nach Stadtinformationen wieder Click and meet möglich.