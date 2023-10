Ex-Bayer-Profis zur Umbenennung Was Fußball-Helden zum Namen Grotenburg sagen

Das Wunder von der Grotenburg ist den Fußball-Fans weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Begriff: Es beschreibt die sensationelle Aufholjagd des FC Bayer 05 Uerdingen in einem Europokalspiel gegen Dynamo Dresden. Trotz Hinspielniederlage und Pausenrückstand setzten sich die Elf mit den Funkel-Brüdern Friedhelm und Wolfgang am Ende mit 7:3 durch und zogen in die nächste Runde ein.