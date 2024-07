Insolvenz der Signa-Gruppe Was Fressnapf-Gründer Torsten Toeller die Benko-Pleite kostet

Krefeld · Der Gründer der Fressnapf-Kette Torsten Toeller hat in seiner Unternehmerkarriere so gut wie keine Fehler gemacht – bis zum Investment in Benkos Signa Holding. Den geschäftlichen Untergang des Österreichers wollte er nicht wahrhaben.

24.07.2024 , 16:43 Uhr

Fressnapf-Gründer und -Inhaber Torsten Toeller ist auch auf dem Immoblinmarkt unternehmerisch tätig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)