Moral, Selbstironie und Selbstbestimmung 55 Jahre Hebamme – als der Kreißsaal noch ein „Schlachthaus“ war

Mehr als 5500 Babys hat Bianka Krenz-Uhlmann in ihren 47 Jahren in der Geburtshilfe auf die Welt geholt – fast 2,4 Prozent aller Krefelder. Nun waren es nicht alles Krefelder Kinder, dennoch ist die Zahl beeindruckend, ebenso wie die Geschichten, die die Hebamme aus Traar zu erzählen hat. Ende des Jahres geht es nach fast 55 Jahren als Hebamme in den wohlverdienten Ruhestand. „Vielleicht schreibe ich noch ein Buch“, sagt sie im Scherz, denn all ihr Wissen, all ihre Ratschläge, die sie im Laufe der Zeit gesammelt hat, hat sie in Worte gefasst und auf ihrem Computer gespeichert. In ihrem Kopf gespeichert sind hingegen all die rührenden, kuriosen und lustigen Begegnungen, die sie im Laufe ihres Lebens hatte.