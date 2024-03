Krefeld: Änderung der Förderrichtlinien Streichliste beim Stadtumbau – was sie für Uerdingen bedeutet

Die Uerdinger Bezirksvertretung schlägt vor, eine ganze Reihe von Baumaßnahmen im Rahmen des „Stadtumbau West“ zu streichen. Grund: Die Förderrichtlinien des Landes sind so geändert, sprich verschärft worden, dass die Umsetzung der Maßnahmen in Uerdingen auf absehbare Zeit nicht mehr zu erwarten ist. Ein entsprechender Antrag für die Bezirksvertretung (BZV) Uerdingen am 21. März wird von SPD, CDU, Grünen und FDP getragen. Mit diesen Streichungen wird der städtische Haushalt um rund sechs Millionen Euro entlastet. Wir sprachen mit Bezirksvorsteher Jürgen Hengst (SPD) über den Antrag und die Hintergründe. Die Streichliste ist zunächst einmal beachtlich.