Probleme bei der Bundesdruckerei Was die Stadt Krefeld jetzt bei der Beantragung von Reisepässen rät

Sommer, Sonne, Reisepass – das geht im Moment häufig nicht so ganz reibungslos auf: Wegen Lieferproblemen bei der Bundesdruckerei kommt es derzeit vielerorts zu sehr viel längeren Wartezeiten bei der Ausstellung der Dokumente als üblich. Auch Krefeld ist betroffen, wie die Stadt jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte: „Wie in allen anderen Städten machen sich die Lieferverzögerungen auch in den Krefelder Bürgerbüros bemerkbar“, heißt es von der Stadt.