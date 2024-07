Fehlendes Profil, persönliche Interessen, intransparente Prozesse Was die MIT dem Krefelder CDU-Chef Marc Blondin konkret vorwirft

Der Machtkampf innerhalb der Krefelder CDU spitzt sich weiter zu. In einem Brief hat jetzt der Chef der hiesigen Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Peter Vermeulen, Parteichef Marc Blondin offiziell zum Rücktritt aufgefordert. In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, wendet sich Vermeulen sowohl mit persönlichen Worten an Blondin, legt jedoch auch dar, was die MIT dem Vorsitzenden konkret vorwirft.