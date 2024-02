Demnächst im Theater Krefeld Uraufführung mit Pudel, Punk, ESC und Goethes Faust

Was hat ein Pudel mit Punkmusik zu tun? Und was mit dem Europäischen Song Contest? Diese Frage beantwortet das Theater Krefeld am Samstag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr mit der Uraufführung „Pudelpunk Song Contest“. Untertitel: „Eine musikalische Komödie nach Goethes ‚Faust‘ von Jörg Wockenfuß und Nicolas Schwarzbürger.