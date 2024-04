Großes Event mit verkaufsoffenem Sonntag Krefeld geht zum ersten Mal „op dä Maat“ – Schlemmen zwischen Pottbäckern und Floristen

In der Innenstadt ist am 4. und 5. Mai der Weg das Ziel. Denn überall wird es etwas zu entdecken geben. So soll sich ein „blühendes Band“ vom Pottbäckermarkt über die Rheinstraße bis zur Königstraße ziehen, die an beiden Tagen für den Verkehr gesperrt sein wird. Gärtner und Floristen zeigen an ihren Ständen Dekoratives, bieten frische Frühlingsblüher, Blumenzwiebeln oder auch Trockenblumen an. Daneben gibt es noch eine Pflanzentauschbörse am Behnisch-Haus. Am Samstag wird zudem der Bauernmarkt auf der Rheinstraße sein 25-jähriges Jubiläum feiern und aus diesem Anlass auch am Nachmittag geöffnet bleiben.