Auffrischungsimpfungen Wieder verstärkt Corona-Ausbrüche in Krefelds Altenheimen

Krefeld · Es gibt wieder mehr Coronafälle in Krefeld – in Praxen und besonders in Altenheimen. Krefelds Leitender Impfarzt Wilhelm Stutzinger erläutert, für wen Auffrischungsimpfungen unter welchen Bedingungen anstehen. Was die Stadt zum Schutz der Bewohner in Senioren- und Pflegeheimen unternimmt.

26.08.2023, 06:00 Uhr

Erinnerung an die Hochzeit der Pandemie und den Kampf um jede Imfpung: Im städtischen Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz wurden insgesamt 180.000 Impfungen durchgeführt. Das Foto entstand am 2. März 2021. Foto: Stadt Krefeld

Die Corona-Meldungen in Krefeld nehmen zu. Dies beobachten übereinstimmend die Stadtverwaltung und Krefelds Leitender Impfarzt, Wilhelm Stutzinger, der eine Internistenpraxis betreibt. Die Stadt verzeichnet auch wieder größere Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Stutzinger berichtet, dass in den Praxen vereinzelt Patienten mit Coronainfektion auftauchen. „Es sind in der Regel milde Verläufe“, erläutert er auf Anfrage. Er rät wie das RKI dazu, dass bestimmte Gruppen im Herbst unter bestimmten Bedingungen Auffrischungsimpfungen machen lassen. „Verimpft wird heute nur noch Biontech, und zwar der jeweils letzte, an die neuen Erregerformen angepasste Impfstoff“, betont er. Es seien Totimpfungen. Stutzinger empfiehlt die Doppelimpfung Corona/Grippe.