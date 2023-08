Kultkneipe in Linn Jetzt spricht der Eigentümer – wie es mit dem Café Konkurs in Linn weitergeht

Vor allem aber ist Foncken gewillt, jetzt nach vorn zu sehen. Er glaubt fest an das Potenzial des Café Konkurs, hat sich die Kneipe doch seit Jahrzehnten gehalten und ist in Linn zum Kult geworden. Foncken berichtet, wie er das Gebäude nach dem Kauf von Hubert Jeck, dem Begründer des Café Konkurs, saniert und neu ausstaffiert hat. 150.000 Euro habe er seinerzeit in das Haus gesteckt, sagt er. Zum außergewöhnlichen Bestand gehört die Ausstaffierung der Räume in der ersten Etage. Foncken hat dort alte Kinosessel installiert und quasi ein Mini-Kino geschaffen, jedenfalls einen Ort, an dem man mit Freunden einen stimmungsvollen Filmabend ausrichten kann. Zu den interessanten Sammlerstücken gehört eine amerikanische Popcorn-Maschine auf Rädern, ein „Magic Horoscope“ mit einer wunderbaren Puppe im Innern, die als Wahrsagerin dient oder jedenfalls an diese Profession erinnert. Es gibt ein Billard-Zimmer, es gibt ein Zimmer mit einem schönen alten Pokertisch, es gibt einen Raum mit einem Kickertisch und einer Einrichtung, die problemlos die Kulisse in einem Sherlock-Holmes-Film bilden könnte.