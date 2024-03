Klage am Landgericht Hamburg Warum sich ein Online-Versandhändler vor Gericht verantworten muss

Mit der Selbstdarstellung als Deutschlands ehrlichster Onlineshop fand Galaxus mit Geschäftsschwerpunkt in Krefeld nicht überall Freunde. Der im Marketing-Deutsch so genannte Claim heißt nun eben ehrlichster und nicht ehrlicher. Der Superlativ lässt keinen Zweifel. Ehrlicher als Galaxus Deutschland ist kein Mitbewerber. Ob eine solche Werbung zulässig ist, daran zweifelte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in Frankfurt am Main. Schließlich trafen sich die Parteien vor dem Landgericht Hamburg, dem Firmensitz des deutschen Ablegers der Schweizer Muttergesellschaft Galaxus Digitec.