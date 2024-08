SumUp-Umfrage Warum Krefelder glücklich sind mit dem Gastro-Angebot ihrer Stadt

Den besten Döner Deutschlands gibt es bei „Adana Et in Köln. Sagt jedenfalls ein Ranking des Lieferdienstes Lieferando aus dem Jahr 2023, das auf einer Online-Abstimmung beruht. Das Internetportal „Reisereporter.de“ berichtet darüber. Döner – ein Gourmet-Erzeugnis? Natürlich. Die Zeiten, in denen Fastfood als Gottseibeiuns im Angesicht guter Küche verdammt wird, sind vorbei. Es gibt kaum ein gehobenes Restaurant, das nicht die weltbeste Currywurst anbietet. Und wenn man eine Debatte über den besten Döner der Stadt anzettelt, zerbrechen heute Freundschaften: Der? Nie! Zu wenig Salat! Auch der Döner kann heute geadelt sein im Bewusstsein: Bitte einen Sir Kebab mit allem.