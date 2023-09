Anwohner und Politik irritiert Schildbürgerstreich? Warum Krefeld neuerdings „Monsterpoller“ hat

Da rieb sich nicht nur der CDU-Planungspolitiker Peter Vermeulen die Augen: Eine neue Absperrung auf Höhe des Grünzuges zwischen den Straßen Höchterdyk und Am Schleitershof bestand aus überhohen Pollern, die man so in Krefeld noch nicht gesehen hat. Vermeulen fragte in einem Brief an den zuständigen Bezirksvorsteher Benjamin Zander nach, ob ein Schildbürgerstreich oder eine „wunderliche Machtausübung“ der Verwaltung vorliege.