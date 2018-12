Krefeld: Kommunalpolitik: Auftrag mit Verfassungsrang

Krefeld Der Würde der Kommunalpolitik ist im Grundgesetz verankert. Doch immer weniger Menschen sind bereit, sich für dieses Ehrenamt zu engagieren.Wir stellen einen vor.

(vo) Die Würde der Kommunalpolitik ist im Grundgesetz verankert. In Artikel 28 heißt es: „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ Die Selbstverwaltung gehört zur Gewaltenteilung in unserem Land und verdankt sich pragmatischen wie bitteren historischen Überlegungen: Zum einen wissen die Leute im Dorf am besten, wie man die Kirche im Dorf lässt; zum anderen haben die Nazis vorgemacht, dass totalitäre Machtübernahme nach allen Ebenen greift, auch nach der kommunalen.