Die KG Blau-Weiß organisiert das bunte Treiben Warum Gellep-Stratums Karneval so einmalig ist

Hier sei der Karnevalszug nicht so sehr auf Kinder ausgerichtet, wie bei­spielsweise der in manch anderer Hinsicht vergleichbare Zug in Ver­berg. „Es sind doch vorzugsweise Erwachsene dabei. Die Kinder stehen bei uns vor allem am Straßenrand und sammeln Süßigkeiten“, sagt er lachend. Auch ein Kinderprinzenpaar gibt es nicht. In diesem Jahr sei auch der Prinz, der Situation ge­schuldet, besonders. „Unser Prinz in diesem Jahr bleibt Ralf II. Goelitzer. Er ist jetzt seit 2019 im Amt. Davon abgesehen, dass wir für dieses Jahr auch nie­mand Neues gehabt hätten, haben wir ihn einfach gar nicht ,abgetakelt‘, wie wir das nennen. Er hatte natür­lich die Session, aber eben nicht den Höhepunkt des Zuges. Den wollen wir ihm jetzt geben. Dafür haben wir auf Teilnahmen am Sitzungskar­neval weitgehend verzichtet“, sagt Kuller.