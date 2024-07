Daten zum Klimawandel in Krefeld Heißes Uerdingen, kühler Stadtwald

Der Klimawandel verändert Krefeld. Doch wie genau und wo am stärksten? Das will die Stadt mit einer neuen Klimaanalyse herausfinden. Gerade befindet sich diese in der Umsetzung und soll 2025 fertiggestellt werden. Mit den Ergebnissen will die Stadt dann gezielte Maßnahmen zum Schutz der Menschen in Krefeld ergreifen. Eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung es geht, liefert jetzt eine Auswertung der Firma Meteoblue, die auch die Erstellung der Analyse für die Stadt umsetzt. Jene Auswertung war jetzt auch im Klimaausschuss des Stadtrates Thema. Ein Überblick über die Ergebnisse.