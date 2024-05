Klage in Krefeld gegen den Oberbürgermeister Warum die AfD gegen Meyer verlieren wird

Die jeweiligen Begründungen machen klar, warum der Vorwurf der Neutralitätsverletzung bei Meyer gerade nicht greift. Er hatte in der Debatte als Politiker zu einem anderen Politiker in Rede und Gegenrede gesprochen. Dies in einer Situation, die dafür geschaffen ist. In diesem Kontext musste er nicht neutral mit seiner Meinung hinterm Berg halten. Neutral sein heißt eben nicht: politisch neutral sein, sondern nur neutral in der Wahl der Hilfsmittel, die man qua Amt innehat.