Orkanböen erwartet : Schweres Unwetter über NRW - Schulen bleiben geschlossen

Der deutsche Wetterdienst verschickte heute eine Warnung für Unwetter in Krefeld. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern und orkanartigen Böen auch in Krefeld. Wer kann, sollte möglichst zu Hause bleiben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den heutigen Donnerstag vor starken Sturmböen, die über weite Teile Nordrhein-Westfalens und auch über Krefeld hinwegziehen. Wer das Haus verlassen muss, sollte besonders vorsichtig sein und sich an die Sicherheitsvorgaben von Polizei und Feuerwehren halten.

In ganz Nordrhein-Westfalen bleiben am heutigen Donnerstag aufgrund der gefährlichen Wetterlage alle Schulen geschlossen. Das teilte das Schulministerium bereits am Mittwoch mit.