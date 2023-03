Arbeitsniederlegung in Krefeld am Dienstag Warnstreiks treffen Müllabfuhr und städtische Bäder

Die Gewerkschaft Komba hat die Mitglieder ebenfalls für Dienstag zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen, was erhebliche Auswirkungen auf die Müllabfuhr und Straßenreinigung der GSAK in Krefeld haben wird. In vielen Gebieten kann die Abfuhr der Gefäße nicht gewährleistet werden. Nach jetzigem Stand können jedoch angemeldete Abfuhren von Sperrmüll, Metall- und Elektronikschrott durchgeführt werden. Anwohner, bei denen die graue Restmülltonne nicht geleert wurde, dürfen überschüssigen Restabfall ausnahmsweise bei der nächsten Abfuhr am 28. März in geeigneten, reißfesten Säcken neben ihre Tonne stellen. Nicht geleerte rote Restmülltonnen der geraden Woche von Dienstag, 21. März, können Anwohner in der nächsten, ungeraden 13. Kalenderwoche am Dienstag, 28. März, herausstellen. Diese werden dann zusätzlich geleert, danach wird wieder im regulären Rhythmus abgefahren. Blaue Tonnen für Papier/Pappe/Karton werden nicht geleert, ausgefallene Leerungen nicht nachgeholt. Anwohner werden gebeten, die Depotcontainerstandorte Papier oder den Wertstoffhof zu nutzen. Auch die braunen Tonnen für Bioabfall werden nicht geleert. Die ausgefallenen Leerungen können nicht nachgeholt werden. Grünabfälle nimmt der Wertstoffhof entgegen – allerdings nur gegen Bezahlung.