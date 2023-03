Arbeitsniederlegung in Krefeld Warnstreik sorgt in Krefeld für Stillstand

Bei den Mitgliedern der Gewerkschaft gebe es eine klare Unterstützung für die Forderungen in den Tarifverhandlungen, so Verdi. „Wir finden aktuell im ÖPNV verheerende Arbeitsbedingungen vor. In den vergangenen Jahren ist die Personaldecke durch die öffentliche Hand um 20 Prozent geschrumpft worden, bei gleichzeitig mehr Streckenangeboten. Diese Bedingungen machen krank. Hinzu kommt eine schlechte Bezahlung der KollegInnen im Bereich des ÖPNV. Die KollegInnen sind durch die steigenden Preise und die enorme Inflation in Deutschland unter enormen finanziellen Druck“, so Dominik Kofent, Verdi-Bezirksgeschäftsführer Linker Niederrhein. „Die Arbeitsbedingungen verstärken natürlich auch enorm den Fachkräftemangel in der Branche, bundesweit fehlen bis 2030 rund 110.000 Beschäftigte“, ergänzt Kofent. „Eine Änderung dieser Situation wird es nur geben, wenn die Arbeitsplätze attraktiver werden. Und dazu gehört vor allem auch eine deutlich bessere Bezahlung – im gesamten öffentlichen Dienst. Die Arbeitgeber haben jetzt die Pflicht, ein entsprechendes Angebot vorzulegen. Das werden die Beschäftigten am 27. März nochmals sehr deutlich machen“, so der Gewerkschafter. Krefelds DGB-Chef Einfalt wirbt bei der Bürgerschaft um Verständnis für die Streiks: „Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst brauchen den Inflationsausgleich, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können“, argumentiert Einfalt. Sie seien von den aktuellen Preissteigerungen insbesondere auch bei den Energiekosten genauso belastet wie alle anderen.