Verdi ruft zu Arbeitsniederlegungen in Krefeld auf Warnstreik – acht Kitas wieder dicht

In Krefeld regiert an vielen Stellen des öffentlichen Dienstes der Stillstand: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die Nahverkehrsgesellschaft NahVg hatten für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Auch in der Seidenstadt werden einige Betriebe bestreikt. So legten Mitarbeiter der Kommunalbetriebe Krefeld AÖR, der Sparkasse, der Agentur für Arbeit, der Stadtwerke (SWK) sowie der Verwaltung die Arbeit nieder. Die Konsequenz: Kommunale Kitas blieben teilweise geschlossen, Busse und Bahnen standen im Depot, Entsorgungsbetriebe stellten die Arbeit ein, Behörden waren streikbedingt nicht erreichbar.