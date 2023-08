Themenwoche „Bauen, Kaufen Wohnen“ Was man über Krefelds Wärmeplan wissen muss

Krefelder Hausbesitzer und damit auch indirekt die Mieter wissen in etwa einem Jahr, wie es mit den Heizungen der Zukunft in Krefelds Quartieren aussieht. Dann nämlich soll die kommunale Wärmeplanung stehen. Sie ist im Zuge des Streites um das von Berlin geplante Heizungsgesetz in den Fokus gerückt. Die kommunale Wärmeplanung bezeichnet einen langfristigen Prozess mit dem Ziel einer weitgehend klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045. „In Krefeld kommen 50 Prozent des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 aus dem Wärmesektor“, erläutert die zuständige Dezernentin Sabine Lauxen im RP-Gespräch, „wollen wir die Klimaneutralität für Krefeld wirklich bis 2035 erreichen, ist der Wärmesektor für uns ein Schlüsselsektor.“