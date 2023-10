Stadtjubiläum in Krefeld Das Wandermuseum zur Stadtgeschichte ist weiter auf Tour

Das Wandermuseum zur Stadtgeschichte ist weiter auf Tour durch Krefeld. Aktuell steht der Container auf dem Andreasmarkt in Linn bis Sonntag, 15. Oktober. Danach wird er auf den Marienplatz in Fischeln aufgestellt (ab Dienstag, 17. bis einschließlich Mittwoch, 25. Oktober). Wer sich für einen Blick auf die Entwicklung der Stadt interessiert, findet in diesem unkonventionellen Museum einige Antworten. „Die Ausstellung kann kostenfrei besucht werden“, erklärt ein Stadtsprecher zum Ablauf.