Historische Uhr auf dem Ostwall : Krefelder Wahrzeichen „UdU“ wird wieder eingeschaltet

Die Uhr steht wieder, ab heute läuft sie auch. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Die bei einem Unfall zerstörte historische Uhr auf dem Ostwall wurde für 10.000 Euro instand gesetzt. Am Donnerstag soll sie erstmals wieder laufen.

Ein Wahrzeichen Krefelds, die historische Uhr von UdU, steht wieder. Sie war nach einem Unfall schwer beschädigt und musste umfassend saniert werden. Die Uhr ist am Mittwoch auf dem Ostwall montiert worden und geht am Donnerstag ans Netz, so dass erst dann die Uhrzeit korrekt ist und die Beleuchtung eingeschaltet werden kann.

Die Uhr war in der Nacht zum 23. September 2018 bei einem Unfall von einem Taxi gerammt und umgefahren worden. Die Sanierung der Uhr wurde von der Firma Dahlhaus in Ennepetal vorgenommen. Das Unternehmen ist unter anderem spezialisiert auf die Restaurierung und Reparatur historischer Uhren. Die Reparatur hat rund 10.000 Euro gekostet; die Kosten werden von der Versicherung des Unfallfahrers getragen, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

UdU (Abkürzung für „Unter der Uhr“) war spätestens seit den 1950er Jahren einer der wichtigsten Treffpunkt für Jugendliche in Krefeld. Vor allem in den 70er Jahren zu Zeiten, als es noch Samstagsunterricht in den Schulen gab, versammelten sich dort samstags ab etwa halb zwölf Hunderte Jugendliche und sorgten mit ihren Fahrrädern regelmäßig für Verkehrsprobleme.