Europawahl : Wahllokale für U18-Wahl noch bis 17. Mai geöffnet

Die Europawahl ist am Sonntag, 26. Mai. Foto: pixabay

Krefeld Aktionen zur Europawahl für junge Leute

(RP) Im Vorfeld der Europawahl organisieren in diesem Jahr ein Bündnis aus dem städtischen Jugendbeirat, den Krefelder Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und dem Ring politischer Jugend verschiedene Aktionen zur Wahl des Europäischen Parlaments und zum Thema „Europäische Union“. So findet in dieser Woche, noch bis Freitag, 17. Mai, die U18-Wahl für alle unter 18-Jährigen statt. Zahlreiche Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind als U18-Wahllokale geöffnet. Hier können Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ihre Stimme abgeben. Einzusehen sind die Wahllokale unter www.u18.org.