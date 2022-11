Kosten für Neubau in Krefeld liegen bei rund 23,5 Millionen Euro Wärme aus der Tiefe für das Autobahnamt

Damit sei ein Wirkungsgrad von 7 möglich. „Wenn wir das tatsächlich hinbekommen, wäre das ein Rekord. Wir haben aktuell ein Gebäude in Aachen, bei dem wir das System testen. Hier gehen wir jetzt in die erste Heizperiode. Bisher liegen wir bei 7,8. Wir sind also auf einem guten Weg“, sagt er. Klassisch liegt dieser Wert unter vier. Ein Wert von sechs gilt als überragend. Noch effizienter sei die Kühlung im Sommer. „Hier leiten wir einfach das Wasser mit der Temperatur der Tiefenbohrung ein. Wir müssen also nur die Umwälzung betreiben und erreichen Effizienzen von 20. Klassisch ist hier ein Wert von vier das Maximum“, sagt der Verantwortliche. Der Effizienzwert CoP gibt dabei das Verhältnis zwischen eingesetzter (elektrischer) Energie und der erzielten Wärme- oder Kälteleistung in Watt an.