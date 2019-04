Einsicht ist im Rathaus möglich : Wählerverzeichnis zur Europawahl liegt im Mai aus

Krefeld Die Europawahl ist am 26. Mai. Das Wählerverzeichnis liegt zwischen dem 6. und 10. Mai im Rathaus aus.

(RP) Am 26. Mai werden in Deutschland die Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik gewählt. Das Wählerverzeichnis wird vom 6. bis zum 10. Mai öffentlich ausgelegt und kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Briefwahlbüro der Stadt im Rathaus Krefeld, Eingang A5, St.-Anton-Straße, eingesehen werden. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai, 18 Uhr, bei der Stadt mündlich oder schriftlich beantragt werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.