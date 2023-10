Unbekannter flüchtet mit Schmuck Wachsame 91-Jährige schlägt Trickbetrüger in die Flucht

Eine 91 Jahre alte Krefelderin blieb wachsam und verhinderte Schlimmeres. Ihren Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ist sie trotzdem los. Am vergangenen Mittwoch klingelte es laut Polizeibericht kurz nach elf Uhr bei der 91-Jährigen an der Haustüre, und ein Mann stellte sich als Techniker für TV-, Telefon- und Internetangelegenheiten vor. Der Unbekannte behauptete, dass es bei Bauarbeiten in dem Wohngebiet zu einem Kabelschaden gekommen sei und er die Hauptleitung in ihrem Haus überprüfen müsse.