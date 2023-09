Intensiver Austausch mit DB-Netz Der VRR fordert besseres Baustellenmanagement

In einem Verkehrsraum wie dem VRR nutzen täglich Hundertausende Menschen den SPNV für ihre Wege zur Arbeit, zum Ausbildungsplatz oder zur Schule. Wenn dann Strecken vollständig gesperrt werden, beeinträchtigt das die Kunden in besonderem Maße. „Der VRR-Nahverkehrsplan 2025 ist in Arbeit, und mit ihm unsere Vision einer klimafreundlichen, flexiblen und vielfältigen öffentlichen Mobilität, die unterschiedliche Verkehrsmittel zu einer intermodalen Wegekette kombiniert“, so ein Sprecher des Verkehrsverbundes. „Damit dies bestmöglich gelingt, stimmen wir uns bei unseren Planungen eng mit Verkehrsplaner*innen von Städten, Kreisen und Verkehrsunternehmen sowie mit Vertreter*innen von Interessenverbänden ab. Auf Augenhöhe und immer mit Blick auf Ihre Mobilitätsbedürfnisse.“