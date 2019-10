Konzert in Krefeld : Vorverkauf für Oppumer Rock- und Oldienacht ist gestartet

Konzert in Krefeld

Mitglieder aller drei teilnehmenden Bands freuen sich auf die 24. Oppumer Rock- & Oldienacht am 9. November.

Oppum Die Kult-Veranstaltung an der Oppumer Kronlandbrücke ist seit Jahren ein Renner. Wer hingehen möchte, sollte sich schnell um Karten bemühen.

(RP) Wie sehr Musik vereinen kann, beweist die Oppumer Rock- & Oldienacht im riesigen Zelt auf dem Oppumer Festplatz an der Kronlandbrücke. Bei der 24. Auflage am Samstag, 9. November 2019, wird wie in den Vorjahren wieder zu sehen sein, dass Oma bzw. Opa, Tochter oder Sohn und Enkel gemeinsam eine Party feiern. Schließlich ist musikalisch für jeden etwas dabei.