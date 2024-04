Veranstaltung in der Villa Merländer Der Mann, der mit Postkarten gegen Hitler kämpfte

Der Historiker Professor Bernward Dörner vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin kommt am Mittwoch, 24. April, in die Villa Merländer, um Neuburger und seine Form des Widerstands vorzustellen. „Allein gegen den Mörder von fünf Millionen. Der Widerstand des Münchner Juden Benno Neuburger“ ist Titel seines Vortrags, den er ab 19.30 Uhr in der Villa, Friedrich-Ebert-Straße 42, hält.