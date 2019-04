Aus den Parteien : Wahlen bei der CDU in Hüls und Ost

Wahlen bei der CDU in Hüls und Ost

Philibert Reuters sprach bei der Versammlung in Hüls. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bei den Mitgliederversammlungen der CDU in Hüls wurde Timo Küppen einstimmig als Vorsitzender bestätigt, bei der CDU in Krefeld-Ost Michael Zecha.

Bei den Mitgliederversammlungen der CDU in Hüls und Krefeld Ost standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Die Hülser Christdemokraten trafen sich im „Gasthof Nabbefeld“. Der bisherige Vorsitzende Timo Kühn wurde einstimmig im Amt bestätigt. Seine beiden Stellvertreter sind einmal mehr Barbara Kaltenmaier und Frank Minhorst. Zum Vorstand gehören als Beisitzer: Klaus Andes, Christina Ehlen, Jens Ehlen, Daniel Franzen, Ralf John, Jutta Kind-Brüggemann, Daniela Krämer, Norbert Minhorst, Christian Wimmers und Werner Witt. Mitgliederbeauftragte ist Daniela Krämer, die damit Klaus Andes ablöst, der andere Aufgaben übernimmt. Nach den Wahlen referierte der Fraktionsvorsitzende im Rat, Philibert Reuters, „Zur Lage in Krefeld“ und ermöglichte den Anwesenden einen Einblick in aktuelle Themen.