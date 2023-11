Am 25. November in Krefeld Einkaufen bei Kerzenschein zum letzten Mal mit Kaufhof

Am 25. November beginnt das Programm um 13 Uhr; die Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet. Besonderheit in diesem Jahr: Es wird das letzte Mal mit Kaufhof sein, „der Gedanke ist nicht schön, aber wir sind zuversichtlich, dass es bald eine Nachfolgelösung gibt“, so Borgmann. Das Programm am Samstag, 25. November beginnt um 13 Uhr mit einem Eisbildhauer am Schwanenmarktbrunnen, der aus einem Eisblock per Motorsäge einen Schwan heraussägen wird.