Stadtgestaltung Krefeld : Museumsplatz: Die Fontänen kommen

Krefeld Die Bauarbeiten rund um das Kaiser-Wilhelm-Museum sind in einer markanten Phase. Jetzt ist die Platzgestaltung mit den Wasserspielen schon erahnbar. Die Baustelle verändert sich täglich. Alles ist planmäßig, sagt die Stadt.

Sie sind echte Hingucker: Die großen roten Bagger vor dem Kaiser-Wilhelm-Museum locken in diesen Tagen viele Zuschauer. Die Fortschritte auf der Großbaustelle sind fast täglich sichtbar. Die Gestaltung des Museumsplatzes nimmt erkennbare Formen an. In diesen Tagen wurden vor dem Haupteingang des Museums die großen Platten verlegt und das Fontänenfeld gestaltet. Ab September sollen dort 1,50 Meter hohe Wassersäulen zum Blickfang werden. Alles läuft nach Plan, sagt die Stadt.