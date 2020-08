Vernissage aus Krefeld im Livestream : Von der Farbe aus Pflanzen zu bunten Stoffen

Dieses Fragment einer koptischen Wolltunika ist in der Ausstellung unter dem Titel „Purpurschnecke und Färberwaid“ im Haus der Seidenkultur zu sehen. RP-Fotos (3): Thomas Lammertz Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Unter dem Titel „Purpurschnecke und Färberwaid“ hat die engagierte Kuratorin Ulrike Denter im Krefelder Haus der Seidenkultur eine kleine Ausstellung konzipiert. Die Eröffnung ist am Sonntag, 23. August.

Von Christina Schulte

Mit färbenden Stoffen aus der Natur und aus dem Chemielabor befasst sich ab Sonntag, 23. August, das Haus der Seidenkultur (HdS). Unter dem Titel „Purpurschnecke und Färberwaid“ hat die engagierte Kuratorin Ulrike Denter eine kleine Ausstellung konzipiert. Der überwiegende Teil der Exponate stammt aus dem Privatbesitz des inzwischen verstorbenen Textilingenieurs Gerhard Schlichtmann. Vor mehr als einem Jahr hatte er festgelegt, dass seine Stücke zum Thema an das Haus in der Luisenstraße gehen sollten. „Er wünschte sich eine Ausstellung“, erinnert sich Ulrike Denter an das Gespräch mit ihm.

Nun sind die Farben und Stoffe, Model und Muscheln in Vitrinen in zwei Räumen zu sehen. „Ich habe die Exponate in eine logische Ordnung gebracht“, sagt Ulrike Denter. Und so beginnt der Weg mit den Purpurschneckenhäusern und den Cochenilleläusen als Vertreter der tierischen Farbstoffe. „Purpur wird aus Drüsen der Schnecken gewonnen“, weiss Ulrike Denter. Die rotfärbenden Läuse kann man durch ein Lupe genau betrachten, außerdem zeigt ein Foto von den kanarischen Inseln, wie sie heute noch auf Kakteen gedeihen. Das Rot ist oft Bestandteil von Lippenstiften.

Kuratorin Ulrike Denter hat die Ausstellung konzipiert. Viele Exponate stammen aus dem Privatbesitz. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Vernissage im Netz auf YouTube „Purpurschnecke und Färberwaid“, Ausstellung vom 23. August bis 28. Februar. Vernissage ist am 23. August mit Oberbürgermeister Frank Meyer (Schirmherr), Ulrike Denter und Georg Hauser (HdS) ausschließlich im Netz unter www.youtube.com/channel/UC2hqWhf78m34FcSxWqrngIw/live. Technik unterstützt von der Sparkasse.

Eine weitere Gruppe von Exponaten behandelt das Indigo und andere pflanzliche Färbemittel. Gerhard Schlichtmann hat nicht nur einen beeindruckenden Indigo-Kasten aus dem 18. Jahrhundert hinterlassen, sondern auch allerhand andere Farben zusammengestellt. Safranfäden und Kurkuma (für Gelb) aus der Gewürzabteilung liegen hier neben dem Färberkrapp oder Rotholz (Rot). Die sehr blassen Blätter des ‚Orseille‘ entfalten rote Färbekraft.

Farbbeispiele auf Baumwolle und Leinenstoffen sind ab Sonntag in der Ausstellung zu sehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Wie die Farbe aus den Pflanzen auf die Stoffe gelangt, ist im zweiten Raum zu sehen. Die promovierte Chemikerin Denter zeigt hier Arbeitsprozesse zur Gewinnung von Farben und die je unterschiedlichen Ergebnisse. Zum Blaudruck, dem Färben mit Waid, sind hier Beispiele auf Baumwolle und Leinenstoffen zu sehen, außerdem eine Reihe von Modeln, denen man den dunkelblauen Farbauftrag noch ansieht.

Zu allen Exponaten und zum Färben hat Ulrike Denter auch Einzelheiten notiert, die auf den informativen Tafeln nachzulesen sind. Daneben hängen anschauliche Fotografien und Kupferstiche. Die Kupfer mit botanischen Darstellungen gehörten in die Sammlung Schlichtmann und wurden nun von seiner Patentochter aus dem Erbe zur Verfügung gestellt. Auch Fotos erklären: An einer „Indigoterie“ in Bengalen wird deutlich, wie aufwendig und kräftezehrend es war, den Farbstoff aus dem Blattgrün der Indigosträucher zu gewinnen. Hierbei spielen Gärung, Reduktion und Oxydation eine Rolle.