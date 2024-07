Bönders und 70 Jahre Krefelder Firmengeschichte Vom Fuhrunternehmen zum IT-Logistiker

Ohne die Logistikbranche würde das Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Das Krefelder Unternehmen Bönders aus dem Rheinhafen hat sich in den vergangenen 70 Jahren mit gut 400 Mitarbeiter zu einem der größten Familienbetriebe der Branche am Niederrhein entwickelt. In der Seidenstadt ist der Spezialist unter anderem auch als verlässlicher Partner der in den Chemparks am Rhein beheimateten Lanxess AG bekannt. Dabei steht speziell die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich zur Herstellung von Farbpigmenten in Uerdingen im Fokus. Das erweiterte Dienstleistungsspektrum umfasst Rohstoff- und Containerlieferungen sowie Bahn- und Silowagenverladungen. Für den Spezialchemiekonzern Lanxess sind bei Bönders mittlerweile vier Spezialfahrzeuge im Einsatz.