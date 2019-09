Neubau Tölke und Fischer : Heideckstraße: Weniger Staus bei Autoanlieferung

An der Heideckstraße (Blick in Richtung Obergath) kann es zu Staus kommen; das Problem ist bald behoben, versichert das Unternehmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Anlieferung von Autos zum Händler Tölke und Fischer führt manchmal zu Staus auf der Heideckstraße. Bürger sorgen sich, ob sich das verschärft, wenn der neue Volvo-Handel gebaut wird. Das Unternehmen beruhigt und spricht gar von einer reduzierten Belastung.

Der Krefelder fährt oft über die Heideckstraße und erlebte die Situation mehrfach. Seine Sorge: „Wenn direkt gegenüber der neue Volvo-Händler gebaut wird, befürchte ich eine deutliche Verschärfung der Situation. Dann könnte es in beiden Richtungen zu diesen Behinderungen kommen, was für entsprechende Rückstaus sorgen könnte“, sagt er. Diese Sorge teilt er fraglos mit vielen Anwohnern oder Krefeldern, deren Arbeitsweg über die Heideckstraße führt.

Wirtschaft in Krefeld : Tölke und Fischer investieren in Ford und Volvo

Hinsichtlich des Neubaus fällt die Entwarnung noch deutlicher aus: „Nach den derzeit bestehenden Plänen wird es zum Volvo-Händler keine Zufahrt über die Heideckstraße geben. Das Gelände wird allein über die Gladbacher Straße erschlossen. An dieser Stelle ist sie sehr breit ausgebaut, und eine Behinderung des Verkehrs wird es nicht nennenswert geben“, fügt Rauen hinzu und betont: „Der Neubau wird so sogar zu einer Entspannung der Situation auf der Heideckstraße führen. Denn zum bestehenden Gelände biegen immer wieder Autos, die stadteinwärts fahren, links auf das Gelände ab. Das erzeugt naturgemäß ebenfalls oft Rückstaus, wird aber dann, wenn das neue Gebäude fertig ist, entfallen“, sagt er. Tölke und Fischer sei sich der Probleme auf der Heideckstraße sehr bewusst und jederzeit bemüht, die Belastung für Anwohner so weit wie möglich zu begrenzen. Das gelinge nicht immer, aber doch in der überwiegenden Zahl der Fälle.