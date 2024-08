Veranstaltungen in Krefeld Die Erfolgsgeschichte von „Eäte Drenke Lope“ geht weiter

Zehn DJs – fünf Locations – fünf Stunden: Das Party-Konzept des Kollektivs „EäteDrenkeDanze – Krieewel erleäwe“ (EDD) ging am Samstag voll auf: Schon um 19 Uhr war in und vor den fünf beteiligten Kneipen „Doctor Flotte“, „Bar Gloriette“, „Anjuna Bar“, „Im Süden“ (früher Café Kosmopolit) und – erstmals – im „Phil’s“ die Stimmung bestens. Das Wetter spielte den Organisatoren des Open Air-Events in die Hände – angenehme 26 Grad, ein leichter Wind, Abendsonne – ein „Summer in the City“ kann nicht besser sein.